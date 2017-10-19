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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Что такое «пантократор»?

00:01 / Авторская колонка
Что такое «пантократор»?

«Ничего себе!» – ужасалась я, заталкивая в сумку по всем измерениям большую (на 800 с лишним страниц и без картинок) книгу, которую долго ждала в «Горьковке». И вот наконец мне ее выдали – в качестве новинки только на один срок, то есть на четырнадцать дней. Как тут не будешь сокрушаться: разве за такой короткий срок этот труд одолеешь? Но у меня оставалось ровно четырнадцать дней отпуска. И я одолела! Нет: проглотила и закрыла последнюю страницу с сожалением, что нелегкий, но радостный труд постижения написанного закончен.

О какой книге идет речь? Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок».

Не берусь оценивать книгу с точки зрения ученых-историков, специалистов «по Ленину, революции и т.д». У них могут быть другие мнения. Но в «Литературной газете» и в литературном мире книгу оценили хорошо. А я, читая интервью с достаточно молодым (1974 года рождения), но уже достаточно признанным автором, удивилась простоте и грандиозности задачи, которую он себе поставил, получив от издательства «Молодая гвардия» предложение написать не о каком-то загадочном мистическом сверхгерое, а всего-то о… Ленине. Ведь считается, что люди зрелого возраста о нем все знают-перезнают. «Я быстро понял, – говорит Л. Данилкин, – что нельзя писать «нормальную» биографию Ленина… Канон ленинианы надо будет как-то ломать, и для этого нужно придумать какого-то странного рассказчика со своим языком, которым о Ленине не пишут». Каково?

Вообще-то, писать «по-новому» о «старом» – это рутинная, каждодневная задача нашего брата журналиста. Доброкачественными сенсациями жизнь, как правило, (особенно в провинции) не богата, а газету надо выпускать регулярно, при этом как-то и чем-то заинтересовывая читателя. Увы, быть в каждой своей корреспонденции «странным рассказчиком» не всегда получается. А вот автора книги о Ленине на целых 800 страниц хватило быть таковым. Не знаю, насколько помогла ему написанная другими авторами литература, но каждый уголок земли, хоть как-то связанный с Лениным, он изъездил-исходил, увидев и описав все большие и малые ленинские мемориалы, даже уже исчезнувшие. Хватило ли его на туристические маршруты, по которым ходил Ильич, терпел ли он велосипедные катастрофы, которые выпали на долю его героя – об этом сказать трудно, да кто-то, наверное, посчитает, что и незачем говорить. Достаточно ли написано в книге, спросят они, как этот Злодей готовил свое главное злодейское дело – Революцию? И об этом написано, да еще как! Автор не пожалел перца ни для большевиков вообще, ни для Ленина в частности.

А еще он написал, что Ленин мог хохотать, как никто, мог даже под стол от этого сползти, что и дало возможность Горькому познакомиться сначала с… розовой лысиной вождя мирового пролетариата.

А еще он по-новому (например, для меня, «проходившей» Ленина в институте), проанализировал все главные работы Ленина, просто и доходчиво рассказал о том, на какие вызовы времени (говоря нашим сегодняшним языком) отвечал этот человек с необычайной по содержанию и форме (что отмечалось еще в его детстве) головой.

Не стану перечислять дальше, о чем и как пишет автор – боюсь что-то невольно упростить. Но хочется, чтобы как можно больше людей прочитали эту книгу, пытаясь понять, как говорили у Есенина крестьяне: «Что такое Ленин?» Слишком много пошлости (в виде, например, телевизионных сериалов) и упрощенчества выливается сейчас на нас. Скажем, один серьезный ученый увидел причину революционной деятельности В.И. Ленина в том, что у него не сложилась юридическая практика (в книге, кстати, есть ответ на этот вопрос). Историческая безграмотность у нас цветет пышным цветом: некоторые даже взрослые люди (не говоря уже о молодежи) считают, что свое отречение от престола Николай II писал под диктовку Ленина. Один опять же «серьезный» деятель считает возможным, что Ленин держал в своем кабинете заспиртованную голову царя и время от времени любовался ею.

«Этот картавый и лысый», – небрежно говорят сейчас некоторые из нас, таким странным образом утверждая… самих себя. Картавых – много, лысых – еще больше. А Ленин – один.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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