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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Экология и орнамент

00:01 / Общество
На ткани отражены все краски природы
Экология и орнамент

День узбекской культуры под названием «Экология в орнаменте» состоялся в школе № 40 города Рязани. С древними городами Узбекистана, традиционными ремеслами, технологией ткачества икат и знаменитой на весь мир тканью хан атлас познакомила ребят председатель узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ» Зулайхо Кадирова.

В интерактивном общении школьники узнали, что в основе хан атласа, в его орнаментах отражены все краски Вселенной и природы нашей голубой планеты. Затем каждый учащийся смог проявить творческие навыки и отразить красками свое видение экологии, создав авторский «Эко-икат». В завершение встречи ребята разучили основные движения узбекского танца и под задорные звуки «Андижанской польки» организовали танцевальный флешмоб.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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