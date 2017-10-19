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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Проблемы и решения

00:01 / Из официальных источников
Ситуации с продажей имущества санатория «Сосновый бор», строительством многоэтажек в Дягилеве, вырубкой леса на территории области находятся на контроле у главы региона

На заседании правительства области обсудили выполнение задач, поставленных губернатором Николаем Любимовым. Вице-губернатор области Игорь Греков подчеркнул, что на выездном заседании правительства в г. Шацке глава региона поднял вопрос о работе арендаторов лесных участков, которые занимаются добычей древесины и вывозят ее в другие регионы. Эта тема была затронута также на правительственном часе в областной Думе.

«В Рязанской области заготовкой древесины занимаются 20 арендаторов лесных участков. Всего около 30% из них имеют собственное производство. Просим создать межведомственную комиссию, включить в ее состав представителей УМВД по Рязанской области, природоохранной прокуратуры, Рязанской областной прокуратуры, управления Росприроднадзора, налоговых органов, регионального министерства природопользования и МЧС. Необходимо проверить исполнение договорных обязательств в сфере лесопользования. При выявлении нарушений – рассмотреть вопрос о расторжении договоров аренды», – подчеркнул вице-губернатор.

Игорь Греков обратил особое внимание участников заседания на то, что в ходе первой «прямой линии» губернатора Рязанской области Николая Любимова поступило много обращений от жителей региона. «Самая яркая проблема – это Дягилево. Люди выступили против строительства новых больших домов, против уничтожения зеленых зон», – сказал вице-губернатор. По его словам, на прошлой неделе получен ответ от командующего ВВС РФ, где написано, что командир военной части в Дягилеве превысил свои полномочия, что он не мог давать разрешение на строительство. «Просим администрацию города Рязани приостановить данное разрешение, разобраться в этом вопросе, пригласить военного прокурора, при необходимости подать документы в прокуратуру», – отметил вице-губернатор.

Игорь Греков также обратился к руководителям прокуратуры и других правоохранительных структур с просьбой провести совместную проверку выделения средств из резервного фонда губернатора на проведение праздников и торжественных мероприятий и по результатам дать правовую оценку.

Игорь Греков обратился к руководителю управления федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Ольге Божимовой с просьбой уделить особое внимание проблемам санатория «Сосновый бор» в связи с банкротством этого оздоровительного учреждения. «Вызывают озабоченность такие вопросы, как продажа имущества. Наверное, это было неправильно. Почему за 50 тысяч рублей единым блоком продаются: кондиционеры – 20 штук, душевые кабинки – 30 штук, люстры – 30 штук, бра – 30 комплектов, кровати – 20 штук, тумбы – 20 штук, зеркала – 50 штук, шкафы – 20 штук, комоды – 5 штук, диваны? Мы пытаемся сохранить санаторий, но при этом происходят такие удивительные вещи», – сказал Игорь Греков. По его словам, все материалы будут переданы в службу судебных приставов. Руководитель ФССП по Рязанской области Ольга Божимова подчеркнула, что будет проведена необходимая проверка.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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