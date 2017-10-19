лизинг
00:25 МСК
Четверг
19 / 10 / 2017
Выпуск № 183 (5470)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
109

На пользу экономике и бизнесу региона

00:01 / Из официальных источников
Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел рабочую встречу с руководителями банка «Открытие»
На пользу экономике и бизнесу региона

Во встрече, которая состоялась в центральном офисе финансово-кредитной организации в Москве, приняли участие руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев, региональный директор Игорь Алутин, управляющий директор Александр Дмитриев.

Комментируя итоги работы, Николай Любимов отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества правительства региона с финансово-кредитной организацией, соглашение о котором было подписано ранее. По словам главы региона, взаимодействие развивается достаточно успешно. «Банк относится с пониманием к нашим просьбам. Один из вопросов – достройка ЖК «Виктория». Сейчас рассматривается вопрос о продолжении строительства», – сказал губернатор. Он добавил, что в ближайшей перспективе банку предстоит оценить предстоящие затраты и проект в целом, для чего его представители планируют посетить Рязань. «В дальнейшем, я надеюсь, будет принято решение о достройке жилищного комплекса «Виктория». Определенная уверенность в этом есть», – отметил Николай Любимов. По его словам, на встрече речь также шла о сотрудничестве в сфере поддержки предприятий, в том числе малого бизнеса.

Управляющий директор банка Александр Дмитриев отметил, что встреча носила позитивный характер. Он подчеркнул, что обе стороны показали направленность на сотрудничество и партнерство, что стало основой Соглашения, подписанного в июле 2017 года. «Встреча была предметной. Есть определенное движение вперед в вопросах реализации ряда инновационных проектов, которые планируются в Рязанской области, в том числе по достройке ЖК «Виктория» и обеспечению жителей области – сотрудников бюджетной сферы современным платежным средством – картой «Мир». Банк «Открытие» и Рязанская область успешно сотрудничают на взаимовыгодной основе. Взаимодействие идет на пользу и экономике, и бизнесу региона, а главное – способствует повышению уровня жизни рязанцев», – сказал Александр Дмитриев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Проблемы и решения
Ситуации с продажей имущества санатория «Сосновый бор», строительством многоэтажек в Дягилеве, вырубкой леса на территории области находятся на контроле у главы региона
По материалам официального сайта Правительства области
Награды получили достойные
За производство высококачественной пищевой продукции 16 сельхозпредприятий стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей
Светлана Максимова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Обновление
На Куйбышевском шоссе Рязани приступают к изъятию участка старой теплотрассы
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
В режиме развития
О стимулировании малого предпринимательства, формировании комфортной среды, исполнении поручений губернатора шла речь на заседании регионального правительства
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Без промедлений
Количество услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, увеличивается
Ольга Драган
Общество
Пространство высоких технологий
В технопарке «Кванториум «Дружба» начался первый учебный год
Татьяна Железнова
Экономика
Места надо знать
Рязанская ГРЭС реализует проект «Возможности для бизнеса»
Димитрий Соколов
Общество
Уроки жизни
Елена Коренева
Авторская колонка
Что такое «пантократор»?
Татьяна Банникова
Общество
Экология и орнамент
На ткани отражены все краски природы
Собственная информация
Культура
Новоселье в доме, где живет молодежь
Юные артисты приглашают зрителей в новый зал
Культура
Продолжение волшебства
Новый международный театральный проект реализован финскими и рязанскими актерами
Образование и Наука
Узнаем Есенина
В Рязани прошла межрегиональная акция на знание творчества великого поэта
Спорт
Вести районов
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы