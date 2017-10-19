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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Награды получили достойные

00:01 / Общество
За производство высококачественной пищевой продукции 16 сельхозпредприятий стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей

В региональном министерстве сельского хозяйства подвели итоги участия Рязанской области в XIX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» и определили победителей второго регионального конкурса для журналистов «Новости из области». Награды ведущим предприятиям отрасли и сотрудникам средств массовой информации вручил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов.

– Мы ежегодно наращиваем производство сельскохозяйственной продукции, подтверждением тому стал рекордный урожай зерновых культур, когда было собрано более 2 миллионов тонн. Нужно двигаться дальше. Коллективы предприятий отрасли прикладывают огромные усилия к тому, чтобы региональный урожай рос, – обратился к собравшимся Дмитрий Филиппов.

Он напомнил об успехах рязанских аграриев на прошедшей Всероссийской сельскохозяйственной выставке, где регион представили 30 предприятий. Дмитрий Филиппов отметил ООО «Аванград» Рязанского района, чьи джерсейские коровы были признаны среди лучших в России, ООО «Разбердеевское» Спасского района, занимающееся овцеводством и получившее золотую медаль выставки, ООО «Старожиловский конный завод», представивший жеребца русской верховой породы, и многих других. Регион традиционно представляет на выставке рыбную промышленность, пчеловодство, свиноводство. По итогам конкурсной программы «За производство высококачественной пищевой продукции» 16 участников были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Особый вклад в создание положительного образа сельхоз­предприятий, сельской жизни, по словам Дмитрия Филиппова, вносят региональные средства массовой информации. В этом году региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия вновь провело конкурс для журналистов, освещающих темы, связанные с жизнью рязанского села, «Новости из области». Лучших из лучших определило компетентное жюри, в состав которого вошли в том числе представители областного отделения Союза журналистов России и Российского союза сельской молодежи. Победителями признаны представители телекомпаний «Край Рязанский» и «Город», газет «На земле Шацкой», «Вечерняя Рязань», «Кораблинские вести», «Скопинский вестник», интернет-ресурсы «7 Новостей» и «Вести Рязань». Коллектив областной газеты «Рязанские ведомости» удостоен специального диплома за серию материалов «Точка на карте», а ведущий корреспондент Юрий Евстифеев – за освещение работы агропромышленного комплекса региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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