Без промедлений

Количество услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, увеличивается

Вот уже десять лет в Рязанской области работают МФЦ. Перечень услуг, которые они предоставляют, постоянно увеличивается. Соответственно, от сотрудников требуется знание законодательства и изменений, появляющихся в нем. А еще специалисты должны быть приветливыми по отношению к людям, которые к ним обращаются.

В Рязани вчера подвели итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Рязанской области». Победителей определяли в двух номинациях: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». В первой номинации оценивались такие критерии, как продолжительность времени ожидания заявителей в очереди, загруженность специалистов, их универсальность, условия для маломобильных групп населения. А во второй номинации жюри учитывало профессиональные качества сотрудника, его стаж и отсутствие жалоб от населения.

Поздравили участников заместитель председателя правительства региона Олег Булеков и министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина. «У вас трудная и серьезная работа. От вашего профессионализма зависит самочувствие нашего населения», – отметил Олег Булеков. Он пожелал собравшимся успехов и хорошего настроения.

По итогам конкурса лучшим многофункциональным центром признан Сасовский, а лучшим специалистом – Павел Серов, работающий в Кораблинском МФЦ. «Я работаю в МФЦ почти три года, – рассказал Павел Серов. – Чаще всего люди обращаются за услугами, связанными с росреестром, кадастром, получением паспортов».

Планируется, что в марте следующего года победители регионального конкурса будут представлять Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».