Пространство высоких технологий

В технопарке «Кванториум «Дружба» начался первый учебный год

В минувший вторник по всей России прошел единый день открытия детских технопарков. Одновременно с Рязанской областью свои двери для подростков открыли технопарки «Кванториум» в 16 регионах страны.

Основная задача проекта по созданию детских технопарков, который реализуется с подачи Агентства стратегических инициатив, это формирование у подрастающего поколения нового мышления в сфере науки и техники. Сегодня инженерные специальности в стране очень востребованы, и именно с помощью технопарков государство решило привлекать в нужные сферы молодежь.

Детский технопарк «Кванториум «Дружба» разместился в центре Рязани – в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Дружба». Здесь оборудованы лаборатории для занятий, площадки для тестирования устройств и механизмов, цех высокотехнологичного оборудования, в котором воспитанники могут воплощать в жизнь свои самые смелые проекты. Занятия в технопарке будут проводиться по пяти основным направлениям: робо­квантум, ИТ-квантум, аэроквантум, промышленный дизайн и наноквантум. Ребята будут создавать мобильных роботов, приложения для персональных компьютеров, беспилотные летательные аппараты, изучать материалы на наноуровне. Программа обучения имеет несколько уровней и предполагает обучение по принципу «от простого – к сложному». Занятия проводят десять молодых педагогов, прошедших подготовку по специальным программам в Москве.

Как рассказал директор «Кванториума «Дружба» Антон Маликов, технопарк будет открыт для всех желающих, занятия в нем бесплатные. Всего обучаться здесь будет 800 детей в возрасте от 11 лет. В дальнейшем будут предусмотрены также возможности для обучения дошкольников, внебюджетная форма обучения.

В церемонии открытия первого учебного года в технопарке приняла участие заместитель председателя регионального правительства Лариса Крохалева. По ее словам, технопарк – учреждение во всех смыслах уникальное, подобных ему в регионе нет. «Нам, конечно, нужно больше таких учреждений в сфере дополнительного образования, мы будем стараться развивать техническую направленность. В этом году на базе политехнического института начались технические занятия для подростков, но этого все равно мало, будем стараться расти дальше», – отметила Лариса Крохалева.

В первый день работы подростков ждали ознакомительные занятия. Восьмиклассник школы №72 Иван Малин записался в «робо­квантум», так как надеется, что в технопарке гораздо больше оборудования, чем в школьном кружке по робототехнике, в котором он занимается не один год. Иван – один из лидеров региональных состязаний по робототехнике, участник фестиваля «Робофест», выступал даже на всероссийских соревнованиях в Москве. «Мне хочется создать что-то приложимое к жизни, для решения практических задач. Например, наручный микрокомпьютер, который будет читать текст и сразу записывать его себе на карту памяти», – поделился Иван.

«Я вам завидую, – обратился к молодежи директор технопарка Антон Маликов. – Когда я был в вашем возрасте, я хотел стать программистом, но у меня не было никаких возможностей, так как там, где я жил, в районном центре Рязанской области, не было кружков, преподавателей, техники. Приходилось самому себя мотивировать, самого себя «тянуть за волосы». У вас другие возможности, это потрясающе. Вы нужны государству, оно заинтересовано в технических кадрах, и вам гораздо проще развиться».