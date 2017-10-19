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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Обновление

00:01 / Общество
На Куйбышевском шоссе Рязани приступают к изъятию участка старой теплотрассы
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Обновление
Фото автора.

Работы выполнят примерно в течение недели, после чего дорожники займутся укладкой верхнего слоя асфальта и благоустройством территории. С ходом выполнения работ на Куйбышевском шоссе во время своей рабочей поезд­ки по объектам городского хозяйства ознакомился исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

– В настоящее время на Куйбышевском шоссе завершена прокладка и переврезка теплотрассы, – говорит, оглядев ветку трубопровода, Сергей Карабасов. – Новый участок протяженностью 800 метров, смонтированный в стороне от проезжей части, подключен по постоянной схеме и обеспечивает стабильный режим подачи тепла абонентам. Теперь главная задача на этом объекте – изъять старую теплотрассу и приступать к укладке верхнего слоя асфальта по всей протяженности дороги. Выравнивающий слой везде уже положен.

Для проезда по Куйбышевскому шоссе остаются три полосы движения (две – по направлению из города и одна – по направлению в город). В администрации Рязани полагают, что это может вызвать затруднение движения автомобилей по Куйбышевскому шоссе в сторону города. Сергей Карабасов ставит исполняющему обязанности заместителя главы администрации Владимиру Луканцову задачу, чтобы на период изъятия теплотрассы во избежание транспортных заторов обеспечить бесплатный проезд автомобилей через путепровод в районе поселка Соколовка. Путепровод частный, но с владельцами все же удалось договориться. Объехать ремонтный участок дороги можно также через микрорайон Южный и улицу Черновицкую. Кстати, время в пути за счет того, что эта дорога загружена незначительно, увеличится всего на несколько минут.

Укладка асфальтобетонного покрытия на Куйбышевском шоссе в этом году производится по новым технологиям. Новизна в том, что теперь асфальт без полимерно-битумных вяжущих добавок не кладут. Те подрядные организации, что игнорировали требования контрактов, переделывали участки дороги за свой счет. Так, на участках улиц Молодцова и Советской Армии после сдачи в эксплуатацию рабочие вынуждены были снимать верхний слой асфальта и на его место укладывать покрытие с полимерами. Это называется – сами себя наказали.

На Куйбышевском шоссе уже уложен выравнивающий слой асфальта. На него толщиной порядка 4 сантиметров положат верхний слой асфальтобетона полимерно-битумного вяжущего свойства. Он более устойчив к жаре, морозам, всевозможным атмосферным осадкам. Полимеры не позволяют разрушаться покрытию, отчего срок эксплуатации дороги увеличивается до 6 – 8 лет. Гарантийный срок – 5 лет. Заметим, что в предыдущие годы новый асфальт исчезал с дороги по весне вместе со снегом, а если и держался, то на нем образовывались ямы. Самым уязвимым местом на дороге были колодцы. Асфальт вокруг оголовков начинал быстро разрушаться.

– Теперь мы будем применять технологию так называемых плавающих люков, – говорит Владимир Луканцов. – Разрушается асфальтобетон около оголовков люков колодцев. А если сделать так, что эти оголовки вместе с дорожным покрытием будут немного приподниматься и опускаться, то это обеспечивает отсутствие разрушений около люков. Это и есть технология плавающих люков. На Куйбышевском шоссе мы будем обкатывать эту технологию, а потом внедрим ее повсеместно, включая требования в контракты.

После укладки верхнего слоя асфальта вдоль дороги на Куйбышевском шоссе высадят, вместо срубленных, новые деревья. Сейчас специалисты управления по благоустройству определяются с экологами по видовому составу зеленых насаждений. Ну и, конечно же, вся инфраструктура будет благоустроена.

– У нас отличный въезд в город со стороны Солотчи и Москвы, там все красиво, – говорит Сергей Карабасов. – Теперь наша задача – благоустроить въезд со стороны южной части региона. Здесь должна появиться пешеходная зона, что предусмотрено проектом реконструкции Куйбышевки. От южного въезда в город до Театральной площади нужно так поработать, чтобы красота радовала глаз.

В рамках проведения месячника по благоустройству администрация Рязани планирует силами дирекции благоустройства города и волонтеров провести на Куйбышевском шоссе субботник по уборке территории, чтобы зиму улица встретила чистой и убранной.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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