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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СПАС-КЛЕПИКИ. В Клепиковском участковом лесничестве провели работы по дополнению лесных культур. На площади 1,3 гектара было высажено более полутора тысяч сеянцев сосны обыкновенной. В конце октября на данной территории будет проведен агротехнический уход для создания благоприятных условий для приживаемости и роста лесных культур.

САСОВО. Жительница села Теньсюпино Мария Михайловна Кукушкина через 74 года нашла захоронение своего отца, погибшего в годы войны в Смоленской области. Естественным было ее желание побывать на его могиле. И вот поездка в город Сафоново состоялась. Ее инициатором стал глава района, председатель районной Думы Николай Меньшов. Благодаря его помощи Мария Михайловна с мужем побывали в Сафонове на мемориальном комплексе, где захоронено 1870 советских солдат и офицеров.

ЗАХАРОВО. Старое, пришедшее в негодность здание Плахинской школы сейчас демонтируют. Перед началом работ местные жители предупредили строителей, что односельчане в 30-х годах укрыли в конструкциях школы ценности из разрушенного тогда храма. Генеральный директор ГК «Веллком» Сергей Попов с пониманием отнесся к этой информации и принял решение старое здание разбирать вручную. И вот на днях при разборке чердачных перекрытий строители нашли четыре иконы. Они отправили найденное в областной центр. Сейчас иконы находятся в Рязанской епархии, где будет произведена их реставрация.

СТАРОЖИЛОВО. Жительница села Большие Поляны Зинаида Кузьминична Семенова отметила свой 104-й день рождения. Поздравить долгожительницу на улицу Колхозную приехали председатель районного совета ветеранов Вера Архипова и начальник районного подразделения Пенсионного фонда Жанна Воробьева. Они, в частности, вручили вдове участника Великой Отечественной войны и ветерану труда Семеновой подарок от депутата Рязанской областной Думы Станислава Подоля.

КОРАБЛИНО. На улице И.Н. Зыканова в райцентре разбит Сквер учителей. Обустроить его и установить стелу удалось благодаря региональной программе поддержки местных инициатив. На его территории недавно главой района Светланой Николаевой, председателем правления Общества содействия развитию партнерских связей Мюнстера и Рязани Биргит Люкемайер, жителями района были высажены саженцы каштанов, семена которых привезены из Мюнстера.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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