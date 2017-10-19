В режиме развития

О стимулировании малого предпринимательства, формировании комфортной среды, исполнении поручений губернатора шла речь на заседании регионального правительства

Заседание провел вице-губернатор Игорь Греков. В начале заседания, которое состоялось в режиме видеоконференц-связи, Игорь Греков представил собравшимся и вручил удостоверения Наиле Черниковой, назначенной заместителем председателя правительства Рязанской области – руководителем представительства правительства Рязанской области, и Денису Арапову, назначенному пресс-секретарем губернатора.

Министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина проинформировала о корректировках, планируемых к внесению в региональное законодательство в части налогообложения. Изменения вносятся для дальнейшего стимулирования развития малого предпринимательства. Так, дополнен перечень видов деятельности, при которых возможно применение патентной системы. В него включены изготовление кухонной и другой мебели по индивидуальному заказу, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, штукатурные, столярные, плотницкие, малярные, стекольные, кровельные работы, деятельность в сфере дизайна. Кроме того, предлагается пролонгировать региональный закон о «нулевых каникулах» до 2020-го и расширить список индивидуальных предпринимателей, имеющих право на налоговую ставку в размере нуля процентов при применении упрощенной системы налогообложения. В список включены такие направления деятельности, как производственная и культурная, а также сфера образования и бытовых услуг. Также дополнен перечень услуг, при оказании которых предполагается освобождение от налогообложения на доходы физических лиц. Это парикмахерские, маникюрные услуги и пошив одежды на дому, фотография, ремонт автомобилей и помещений, обслуживание компьютерной техники. «Этот законопроект будет способствовать выводу из «тени» граждан, которые получают доходы, но юридически нигде не зарегистрированы», – сказала Светлана Горячкина.

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На заседании были внесены изменения в областной закон о порядке управления и распоряжения государственной собственностью. По словам министра имущественных и земельных отношений области Михаила Майорова, документ определяет круг лиц, которым могут быть предоставлены в безвозмездное пользование объекты культурного наследия, находящиеся в собственности региона.

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Начальник главного управления контроля и противодействия коррупции области Владимир Самохвалов доложил о корректировках закона об административных правонарушениях. В целях более эффективного формирования комфортной среды планируется установить санк­ции за нарушение правил благоустройства в виде штрафа: на должностных лиц – от 3 тыс. рублей до 35 тыс. рублей, на юридических лиц – от 10 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Кроме того, вводится такая мера наказания, как предупреждение.

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Первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Колесник проинформировала собравшихся об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий в сфере образования на 2017-й и плановый период 2018–2019 годов. Корректировки вносятся для повышения заработной платы педагогов дет­садов и школ в соответствии с Майскими указами Президента РФ В.В. Путина. Заместитель министра также сообщила об уточнении объемов средств, выделяемых на получение общедоступного и бесплатного образования. Субвенции муниципалитетам будут распределяться с учетом норматива на обучение детей с расстройством аутистического спектра и обучающихся по семейным формам.

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Министр труда и занятости региона Валерий Емец доложил о работе по переселению соотечественников из-за рубежа, их устройстве на жительство в Рязанскую область. В 2013 году их было 179 человек, в настоящее время численность желающих переселиться в регион значительно возросла, и за 9 месяцев 2017 года составила 1674 человека. Изменения целевого показателя соответствующей программы позволит привлечь в Рязанскую область дополнительные средства из федерального бюджета в размере 2 млн. 761 тыс. 900 рублей, что позволит увеличить долю получающих финансовую поддержку на обустройство. По словам министра, эти изменения не нарушат стабильность регионального рынка труда.

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Начальник управления обеспечения деятельности коллегиальных органов, делопроизводства и контроля аппарата регионального правительства Юлия Шатилова доложила об исполнении поручений губернатора Рязанской области за третий квартал 2017 года. Особое внимание было уделено срокам реализации задач, поставленных главой региона. По словам Юлии Шатиловой, по большей части коэффициент исполнения составляет 100%. Однако наблюдается тенденция к росту количества поручений, срок исполнения которых продлен. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков подчеркнул, что необходимо до конца текущей недели тщательно проанализировать ситуацию и выяснить, насколько целесообразно продлевать сроки исполнения поручений.

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И.о. министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области Анна Рослякова проинформировала участников заседания о проведении в 2017 году регионального творческого конкурса «Хрустальный журавль». По ее словам, конкурс будет проходить по 15 профессиональным и 10 специальным номинациям. Для победителей и лауреатов предусмотрены премии в размере от 8 тыс. до 50 тыс. рублей.