лизинг
00:24 МСК
Четверг
19 / 10 / 2017
Выпуск № 183 (5470)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
106

В спортивной ловле рыбы на Кубок Рязанской области определились сильнейшие

09:00 / Спорт
Подведены итоги двухдневных соревнований, состоявшихся на озере Марьинка в минувшие выходные
В спортивной ловле рыбы на Кубок Рязанской области определились сильнейшие

Спортсмены ловили рыбу донной удочкой. За Кубок Рязанской области боролись 12 команд из Московской, Нижегородской и Рязанской областей – всего 37 человек. В командном зачете победу одержал коллектив «Дунаев НН» из Нижнего Новгорода, второе и третье место заняли москвичи – «Трабейт Тим» и «Волжанка». Среди рязанских спортсменов наиболее успешно выступил Сергей Тимонин, которому удалось занять седьмое место и выполнить норматив на 2 спортивный разряд.

В личном зачете весь пьедестал почета заняли нижегородские спортсмены: лидером соревнований стал Олег Жаров, за ним следуют Антон Матяш и Дмитрий Шкилев. Соревнование организовано рыболовно-спортивным клубом «Фидер-Рзн» при поддержке министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области и областной Федерации рыболовного спорта. Представители оргкомитета вручили победителям и призерам состязаний кубки, медали и грамоты.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Вести районов

Рязанские спортсмены достойно выступили на первенстве ЦФО по дзюдо

Главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский подал в отставку

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:07
В Рязани можно увидеть «Узоры земли Чувашской»
17:38
Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду
17:01
В Рязанской области серийный вор угнал автомобиль и поджег его
16:50
Паспорта готовности к отопительному периоду в этом году получат 23 района Рязанской области
16:15
Семилетней рязанке Варе Киселевой нужна помощь
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы