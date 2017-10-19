В спортивной ловле рыбы на Кубок Рязанской области определились сильнейшие

Подведены итоги двухдневных соревнований, состоявшихся на озере Марьинка в минувшие выходные

Спортсмены ловили рыбу донной удочкой. За Кубок Рязанской области боролись 12 команд из Московской, Нижегородской и Рязанской областей – всего 37 человек. В командном зачете победу одержал коллектив «Дунаев НН» из Нижнего Новгорода, второе и третье место заняли москвичи – «Трабейт Тим» и «Волжанка». Среди рязанских спортсменов наиболее успешно выступил Сергей Тимонин, которому удалось занять седьмое место и выполнить норматив на 2 спортивный разряд.

В личном зачете весь пьедестал почета заняли нижегородские спортсмены: лидером соревнований стал Олег Жаров, за ним следуют Антон Матяш и Дмитрий Шкилев. Соревнование организовано рыболовно-спортивным клубом «Фидер-Рзн» при поддержке министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области и областной Федерации рыболовного спорта. Представители оргкомитета вручили победителям и призерам состязаний кубки, медали и грамоты.

Источник: сайт администрации Рязани