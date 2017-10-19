Рязанцев приглашают на вкусную презентацию

Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка приглашает жителей и гостей города на презентацию и дегустацию продукции рязанского товаропроизводителя ООО «Лина». Дегустация состоится в торговом центре «Атрон» 19 октября в 17.00.

По данным управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации областного центра, в настоящее время предприятие имеет две производственные площадки: в Рязани и в селе Вердеево Скопинского района. В ассортименте выпускаемой продукции – более 150 наименований.

Источник: сайт администрации Рязани