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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Рязанцев приглашают на вкусную презентацию

09:08 / Общество
Рязанцев приглашают на вкусную презентацию

Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка приглашает жителей и гостей города на презентацию и дегустацию продукции рязанского товаропроизводителя ООО «Лина». Дегустация состоится в торговом центре «Атрон» 19 октября в 17.00.

По данным управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации областного центра, в настоящее время предприятие имеет две производственные площадки: в Рязани и в селе Вердеево Скопинского района. В ассортименте выпускаемой продукции – более 150 наименований.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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