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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязани ликвидировали свалку на улице Стройкова

09:27 / Экология
Вывезено 150 кубометров мусора
В Рязани ликвидировали свалку на улице Стройкова

17 октября работники префектуры Железнодорожного района в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города ликвидировали несанкционированную свалку напротив дома 116а по ул. Стройкова. В работах были задействованы 5 единиц техники, предоставленных предприятиями Рязани.

Ранее к субботнику присоединились сотрудники префектуры Советского района и Академии ФСИН России. Они провели санитарную очистку прибрежной территории карьера №3 и обочин дороги на поселок Борки – было собрано около 100 мешков мусора.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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