В Рязани ликвидировали свалку на улице Стройкова

Вывезено 150 кубометров мусора

17 октября работники префектуры Железнодорожного района в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города ликвидировали несанкционированную свалку напротив дома 116а по ул. Стройкова. В работах были задействованы 5 единиц техники, предоставленных предприятиями Рязани.

Ранее к субботнику присоединились сотрудники префектуры Советского района и Академии ФСИН России. Они провели санитарную очистку прибрежной территории карьера №3 и обочин дороги на поселок Борки – было собрано около 100 мешков мусора.

Источник: сайт администрации Рязани