Заработная плата в сельском хозяйстве Рязанской области продолжает расти

За 8 месяцев текущего года среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях области увеличилась на 11 процентов к соответствующему периоду 2016 года и составила 24137 рублей. Об этом информирует сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. При этом заработная плата в целом по экономике области выросла на 6,9 процента.

В 46 сельхозорганизациях среднемесячная зарплата выше среднего показателя по сельскому хозяйству. Следует отметить высокий уровень заработной платы в АО «Рязанский свинокомплекс», ООО «Авангард», АО «Рассвет» и АО «Павловское» Рязанского района, в ООО «Простор» Захаровского района, СПК «Красный маяк» Спасского района. В этих организациях средняя заработная плата превышает 35 тысяч рублей в месяц. Это результат хорошей организации труда, высокого уровня производства.