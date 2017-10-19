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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Рязанские аграрии завершили сев озимых

09:53 / Экономика
Сельхозпредприятия продолжают уборку масличных культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей

По данным на 17 октября обмолочено 9,6 тыс. га (62,7 процента) сои, 7,1 тыс. га (14,8процента) подсолнечника. Убрано 6,2 тыс. га (80,1 процента) сахарной свеклы, 4,5 тыс. га (94,4 процента) картофеля, 348,9 га (37,8 процента) овощей. Об этом информирует сайт регионального минсельхоза.

Поднято 318,6 тыс. га (75,8 процента) зяби. Посеяно 297 тыс. га (100 процента) озимых.

Скошено 125,1 тыс. га (84 процента) трав, заготовлено 127,3 тыс. тонн (86,6 процента) сена, 420,8 тыс. тонн (139,7 процента) сенажа, 551,3 тыс. тонн (99,3 процента) силоса. Заготовлено 28,3 центнера кормовых единиц (134,8 процента к потребности).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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