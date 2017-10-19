Рязанские аграрии завершили сев озимых

По данным на 17 октября обмолочено 9,6 тыс. га (62,7 процента) сои, 7,1 тыс. га (14,8процента) подсолнечника. Убрано 6,2 тыс. га (80,1 процента) сахарной свеклы, 4,5 тыс. га (94,4 процента) картофеля, 348,9 га (37,8 процента) овощей. Об этом информирует сайт регионального минсельхоза.
Поднято 318,6 тыс. га (75,8 процента) зяби. Посеяно 297 тыс. га (100 процента) озимых.
Скошено 125,1 тыс. га (84 процента) трав, заготовлено 127,3 тыс. тонн (86,6 процента) сена, 420,8 тыс. тонн (139,7 процента) сенажа, 551,3 тыс. тонн (99,3 процента) силоса. Заготовлено 28,3 центнера кормовых единиц (134,8 процента к потребности).