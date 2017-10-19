Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня на территории Рязанской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 13-18 м/с. Такая погода сохранится и ночью, а также завтра утром.
В Рязанской области снова будет ветрено
10:25 18.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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