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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Рязанцев приглашают сфотографировать убитые дороги и поучаствовать в конкурсе

11:45 / Общество

Проект Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» приглашает фотографов любого уровня к участию в конкурсе «Убитые дороги». Участником может стать любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет.

На конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране: ямы, некачественный асфальт, колдобины и многое другое. Выбор сюжета ограничивается только изобретательностью и фантазией участника. Эксперты ОНФ уже обращали внимание на фотографии из Рязанской области. Например, фото из города Сасово. На ней маленькая девочка вместе со взрослыми старательно укладывает кирпичи на «убитую» дорогу. Дорожной инспекцией ОНФ этот снимок был признан самым нелепым случаем ремонта.

Обязательным условием конкурса является размещение фотографии в одной из групп проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» с хэштегом #задорогибезям. Фотографию можно разместить в социальной сети ««Instagram» с отметкой пользователя @dorogirussia. После публикации нужно сделать репост, который должен сохраниться до подведения итогов. Все победители получат ценные призы и подарки.

«Конкурс проводится под девизом «Дороги без ям» и призван привлечь внимание к проблемам, которые существуют на наших дорогах. Есть шанс решить их с помощью креативных фотоснимков», – заявил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Рязанской области Сергей Тарасов.

Конкурс стартовал 15 октября 2017 года и будет завершен 30 ноября. Подробности можно узнать на официальном сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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