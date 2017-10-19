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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В ДТП в Рязанской области погиб пешеход

11:56 / Происшествия

Согласно оперативной информации УМВД России по области, вчера в 18.10 в Александро-Невском районе на 139-м километре дороги «Рязань-Ефремов» автомобиль «Форд фокус» сбил женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина от полученных травм погибла на месте ДТП.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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