В ДТП в Рязанской области погиб пешеход

Согласно оперативной информации УМВД России по области, вчера в 18.10 в Александро-Невском районе на 139-м километре дороги «Рязань-Ефремов» автомобиль «Форд фокус» сбил женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина от полученных травм погибла на месте ДТП.