На пешеходном переходе в Рязани сбили женщину

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера на улице Грибоедова в Рязани автомобиль «Лада Гранта» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.