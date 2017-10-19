Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера на улице Грибоедова в Рязани автомобиль «Лада Гранта» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
На пешеходном переходе в Рязани сбили женщину
11:57 18.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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