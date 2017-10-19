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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В школах Рязани начали проводить уроки патриотизма

13:00 / Общество
Автор фото: Димитрий Соколов | В школах Рязани начали проводить уроки патриотизма
Фото: Димитрий Соколов.

Первый урок прошел в школе №63 города Рязани. Провел его член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, преподаватель Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Игорь Митрофанов. По его словам, тематика уроков довольно широкая, и формировалась она исходя, прежде всего, из истории региона. Уроки патриотизма в школах будут посвящены многим аспектам развития рязанского края, в том числе военной истории рязанской земли.

Первый урок в школе №63 города Рязани Игорь Митрофанов посвятил предстоящему Дню народного единства, который мы будем отмечать 4 ноября. Праздник относительно молодой, ведет свой отсчет с 2005 года, поэтому гражданам страны, особенно молодежи, необходимо рассказывать об исторической правде.

В преддверии праздника на уроке вспомнили тех героев-рязанцев, которые приняли активное участие в освобождении нашей земли от интервентов. Это Прокопий Ляпунов, который возглавил первое народное ополчение, предшествующее ополчению Минина и Пожарского. Это святитель Феодорит, епископ Рязанский, мощи которого находятся в Свято-Троицком монастыре Рязани. Он не только благословил Прокопия Ляпунова на создание ополчения, но и принял участие в воцарении династии Романовых. На Соборе 1613 года, где избирали государя, он был одним из тех, кто настаивал на русской фамилии. И он же поехал в Кострому убеждать семью, чтобы они отпустили юного Михаила на царствование.

Также Игорь Митрофанов рассказал школьникам и о нашем знаменитом на весь мир земляке, белом генерале Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, 175-летие которого мы будем отмечать в сентябре 2018 года. По мнению Игоря Ивановича, уроки патриотизма должны проводиться не только в школах Рязани, но и в учебных заведениях районов области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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