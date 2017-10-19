Житель Рязанской области может получить до 10 лет колонии за то, что распространял видео-«клубничку» с участием несовершеннолетних

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Ермишинского района. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

По версии следствия, в ноябре-декабре 2014 года обвиняемый, находясь у себя дома в поселке Ермишь через телефон в Интернете искал видео «для взрослых», на которых были запечатлены несовершеннолетние. Эти видео он отсматривал и добавлял к себе на страницу в социальной сети. Доступ к просмотру видеофайлов с порнографическим содержанием, в том числе с участием несовершеннолетних, он не ограничивал: просмотреть данные видеофайлы мог любой пользователь. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками полиции.

В ходе расследования молодой человек вину признал полностью.