Рязанские СМИ могут принять участие в Международной выставке «Спортивная литература, пресса и мультимедиа»

Выставка «Спортивная литература, пресса и мультимедиа» пройдет в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в феврале будущего года в Ульяновской области. На форуме представят главные инновации спортивной сферы, объединят опыт российских и зарубежных представителей отрасли для решения актуальных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Форум впервые прошел в 2009 году в Казани. Тогда же состоялась первая выставка «Спортивная литература, пресса и мультимедиа». Уже в 2016 году в форуме приняли участие более 1500 издательств.

В настоящее время в оргкомитет уже подали заявки такие крупные периодические издания, как научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», научно-методический журнал «Физическая культура в школе» и другие. Каждый вид спорта будет представлен на выставке целым блоком разнообразных книг и пособий.

Выставка «Спортивная литература, пресса и мультимедиа» предоставит каждому посетителю возможность ознакомиться с интересующими книгами, расширить знания и подобрать необходимые для работы материалы.

Для участия в выставке можно предоставить спортивные журналы, каталоги и методические пособия самой разнообразной спортивной направленности: начиная от автобиографических произведений знаменитых спортсменов и заканчивая справочниками по спортивной медицине.

К участию в выставке приглашаются издательские дома, средства массовой информации и разработчики мультимедийных продуктов.