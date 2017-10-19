лизинг
20:56 МСК
Четверг
19 / 10 / 2017
Выпуск № 183 (5470)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
201

Житель Рязани похитил копию статуи Венеры Милосской

13:34 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Октябрьский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего рязанца. Молодой человек похитил копию статуи Венеры Милосской.

В судебном заседании было установлено, что в мае этого года подсудимый выпивал на улице вместе с друзьями. У одного из салонов красоты он увидел пластиковую копию статуи Венеры Милосской. Администратор салона красоты через камеры видеонаблюдения увидела, как молодой человек пытается забрать статую. Она выбежала вслед за похитителем и потребовала вернуть имущество.

Злоумышленник и не думал расставаться с добычей, но во время побега он упал, статуя частично разбилась, а сам парень убежал.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские СМИ могут принять участие в Международной выставке «Спортивная литература, пресса и мультимедиа»

Житель Рязанской области может получить до 10 лет колонии за то, что распространял видео-«клубничку» с участием несовершеннолетних

В школах Рязани начали проводить уроки патриотизма

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:36
В Рязани за три дня ликвидировали дорожные ямы на улицах Почтовой и Светлый проезд
17:32
Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку
17:30
Активисты ОНФ добились ликвидации еще десяти несанкционированных свалок в Рязанском районе
17:23
Лучшие рязанские спортсмены-школьники получили награды от областного минспорта
17:04
В Словении узнали о туристическом потенциале Рязанской области
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы