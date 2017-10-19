Житель Рязани похитил копию статуи Венеры Милосской

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Октябрьский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего рязанца. Молодой человек похитил копию статуи Венеры Милосской.

В судебном заседании было установлено, что в мае этого года подсудимый выпивал на улице вместе с друзьями. У одного из салонов красоты он увидел пластиковую копию статуи Венеры Милосской. Администратор салона красоты через камеры видеонаблюдения увидела, как молодой человек пытается забрать статую. Она выбежала вслед за похитителем и потребовала вернуть имущество.

Злоумышленник и не думал расставаться с добычей, но во время побега он упал, статуя частично разбилась, а сам парень убежал.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно.