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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский день лицеиста

13:34 / Общество

Ежегодно 19 октября в России отмечают День лицеиста. 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие, прославившие Россию, люди. Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, — однако эти планы не осуществились. Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков — один раз в три года, — а продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях. Дата открытия лицея — 19 октября — впоследствии стала отмечаться выпускниками как День лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый «лицейский обед». В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошёл в 1990-х годах, когда в систему отечественного образования вновь вернулось понятие «лицей». И сегодня этот День во многих лицеях отмечается различными торжествами — творческими вечерами, открытыми уроками, выставками рисунков, концертами...

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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