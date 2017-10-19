В Рязани осудили уроженца Калмыкии за убийство собаки

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, в Советском районном суде осудили уроженца Республики Калмыкия. Его признали виновным за жестокое обращение (из корыстных побуждений) с животным, повлекшим его гибель.

Судом установлено, что безработный мужчина решил съесть мясо бездомной собаки. Он выстрелили из хранившегося у него охотничьего ружья в бездомное животное, а затем ударил ее по голове. Собака погибла.

Осужденный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему было назначено наказание в виде штрафа 5000 рублей.