Рязанская спортсменка завоевала «бронзу» первенства России по спортивной (вольной) борьбе

Как сообщает сайт регионального минспорта, с 13 по 15 октября в Смоленске прошли соревнования первенства России по спортивной (вольной) борьбе среди девушек до 16 лет. В состязаниях приняли участие 210 спортсменок из 46 регионов страны.

Рязанскую область представляли кандидаты в мастера спорта России Ани Махмудян (спортшкола «Олимпиец») и Наталья Чубарыкина (спортшкола «Антей» г. Рязани).

По итогам соревнований в весовой категории до 62 кг Ани Махмудян завоевала бронзовую награду первенства России-2017. В борьбе за третье место Ани одолела соперниц из Дагестана и Москвы. Спортсменка тренируется под руководством тренеров Владимира Емельянова, Алексея Емельянова и Александра Шувалова.