Газета «Рязанские ведомости» представила школьникам фильм «Песня позвала в дорогу»

На уроке патриотизма в 63-й школе состоялась премьера фильма «Песня позвала в дорогу» о трех рязанских композиторах. Фильм был снят творческой группой газеты «Рязанские ведомости» по заказу регионального отделения Российского военно-исторического общества (в кадре – Вячеслав Астафьев, режиссер и оператор – Димитрий Соколов).

По жанру это короткометражное документальное кино. В основе – повествование о трех великих композиторах, написавших музыкальные шедевры о войне. Василий Агапкин, Александр Александров и Анатолий Новиков – наши земляки, прославившие рязанский край далеко за его пределами. Марш «Прощание славянки» Василия Агапкина, песни «Священная война» Александра Александрова и «Дороги» Анатолия Новикова стали живой классикой военной музыкальной лирики. Мы побывали на родине Александрова в селе Плахино Захаровского района, в селе Шанчерово Михайловского района, где родился Василий Агапкин, а также на родине композитора Анатолия Новикова в Скопине. Встретились с людьми, лично знавшими композиторов, и записали их воспоминания, которые звучат с экрана.

Демонстрация фильма в школе прошла в рамках акции «20 добрых дел», посвященной 20-летию газеты «Рязанские ведомости». Фильм «Песня позвала в дорогу», сюжет об участии журналистов нашей газеты в уроке патриотизма размещены на сайте rv-ryazan.ru.