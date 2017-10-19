В Рязанской области решили улучшить сбор имущественных налогов

Региональное УФНС провело семинар для представителей бизнес-сообщества на тему «Вопросы мобилизации поступлений имущественных налогов в консолидированный бюджет Рязанской области. Новейшие изменения законодательства, касающиеся налогообложения имущества различных видов».

Как отметил руководитель областного УФНС Вячеслав Морозов, налоговые поступления в консолидированный бюджет Рязанской области за 9 месяцев 2017 года сложились в размере 29 млрд. руб., что на 16,1%, или 4 млрд. руб. больше поступлений соответствующего периода прошлого года. При этом имущественных налогов собрано около 4,5 млрд. руб. Сборы некоторых видов налога на имущество с начала этого года сократились, чем и вызвана необходимость проведения семинара. В ходе обсуждения были выработаны решения, способствующие пополнению доходной части бюджета региона.

Начальник Управления налогообложения имущества ФНС России А.В. Лащенов подчеркнул, что в Рязанской области высокий уровень взаимодействия налоговиков с другими представителями федеральных органов власти. Это эффективное взаимодействие и в дальнейшем позволит развивать налоговый потенциал региона. Как отметил вице-губернатор Игорь Греков, правительство области будет помогать региональному управлению ФНС России максимально эффективно выполнять свои обязанности.

В работе семинара также приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе С.П. Яковлев, заместитель председателя правительства области О.Е. Булеков, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, руководители региональных министерств и ведомств, главы администраций Рязанского, Спасского и Рыбновского муниципальных районов.