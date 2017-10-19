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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Более 41 тысячи юных рязанцев в этом учебном году занимаются в учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях и школах искусств

14:58 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в этом учебном году в Рязани действуют 15 учреждений дополнительного образования, в которых обучаются порядка 24 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Продолжают развиваться шахматные объединения и кружки. В 20 школах и 5 учреждениях дополнительного образования занимаются более 1 000 учащихся. Внеурочные занятия посещают около 13 тысяч школьников.

В сфере культуры работают 3 музыкальные школы, 7 школ искусств, 1 художественная и 1 музыкально-художественная школы. В них занимаются более 5 500 человек, из них более 13 процентов детей в них получают художественное образование.

В 13 спортивных школах на сегодняшний день занимаются более 12 тысяч человек. Порядка 4 000 из них в этом учебном году приступили к занятиям впервые.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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