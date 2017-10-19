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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Рязанские спортсмены завоевали «золото» турнира по джиу-джитсу «St.Petersburg Open-2017»

15:02 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Санкт-Петербурге завершился международный рейтинговый турнир по джиу-джитсу среди мужчин и женщин «St.Petersburg Open-2017», в котором приняли участие четверо воспитанников рязанской спортшколы «Юпитер». Двое из них завоевали «золото» в дисциплине «Не-Ваза».

Победителем в весовой категории 94+ стал воспитанник Заслуженных тренеров России Олега Бушменкова и Олега Ермакова, двукратный призер Чемпионатов мира, мастер спорта международного класса Сергей Борискин. На высшую ступень пьедестала почета поднялся также подопечный Заслуженного тренера России Олега Быстрова мастер спорта России Андрей Спиридонов в весе до 94 кг. Еще один «юпитерец», мастер спорта России Михаил Левин остановился в шаге от медали, став пятым в весовой категории до 77 кг.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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