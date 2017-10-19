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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязани наградят победителей Всероссийской молодежной выставки-конкурса

15:36 / Культура

Как рассказали сегодня журналистам на пресс-конференции в министерстве культуры и туризма области, 20 октября в 11.00 в выставочном зале «Артрум» (Стройкова, 90) состоится церемония награждения победителей Всероссийской молодежной выставки-конкурса «Я хочу сказать об этом...». Учредили выставку-конкурс региональное министерство культуры и туризма и Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера.

На конкурс поступило более 340 заявок от участников в возрасте от 14 до 35 лет из Рязанской, Московской областей, Брянска, Ярославля, Екатеринбурга, Архангельска, Санкт-Петербурга, Самары, других регионов и городов России, а также из Донецка и Казахстана.

Во второй тур члены жюри отобрали 180 работ, которые можно увидеть в экспозиции. Произведения участников представлены в нескольких номинациях: станковая живопись, декоративная живопись, графика, фотография, дизайн, плакат, креативные разработки туристского бренда, фирменного стиля и сувенирной продукции.

– Выставка дает возможность взглянуть со стороны на творчество молодых художников, узнать в каких направлениях они сегодня работают. Отрадно, что в проекте участвуют как школьники, так и профессионалы, – говорит министр культуры и туризма области Виталий Попов.

Выставка будет работать до 12 ноября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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