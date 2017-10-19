У жителя Рязанской области полицейские изъяли более 1700 граммов марихуаны

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация о том, что в город Кораблино из сельской местности поступают наркотики растительного происхождения. Сотрудники полиции задержали 20-летнего местного жителя и обнаружили у него сверток с марихуаной массой более 8 граммов. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, (предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет). Устанавливая личность поставщиков наркозелья, оперативники «вышли» на 45-летнего жителя Кораблинского района. Подозреваемого задержали, а в его доме провели обыск и обнаружили там более 1700 граммов марихуаны.

Полицейские установили, что злоумышленник нашел заросли дикорастущей конопли в лесу в Кораблинском районе. Некоторое время мужчина ухаживал за наркосодержащими растениями, а позднее собрал «урожай» и дома изготовил марихуану. Мужчину подозревают в том, что он распространял каннабис среди своих знакомых жителей Кораблинского района.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, изготовления и хранения наркотических средств в крупном размере. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.