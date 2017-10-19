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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязани временно изменится схема движения общественного транспорта

16:13 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, 21 октября, в районе дома №33 по 7-му Мервинскому проезду специалисты будут убирать аварийное дерево. На время проведения работ будет отключена контактная троллейбусная сеть по 7-му Мервинскому проезду, улицам Крупской, Великанова, Юбилейной, Народному бульвару. В связи с этим, с 8.00 до 14.00 21 октября движение троллейбусных маршрутов будет организовано по временной схеме.

Троллейбусы маршрутов №№10,17 на участке от остановки «ТРЦ «Премьер» в сторону Московского района проследуют по маршруту №1 (до конечной остановки «ул. Забайкальская»). Троллейбусы маршрута №4 при движении со стороны остановки «Комбайновый завод» будут следовать по улице Космонавтов, Станкозаводской улице, Октябрьской улице, проезду Шабулина, улице Бирюзова, Интернациональной улице, Промышленной улице и возвращаться на остановку «Комбайновый завод».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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