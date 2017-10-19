Семилетней рязанке Варе Киселевой нужна помощь

Девочка появилась на свет со спинно-мозговой грыжей. Малышку из роддома сразу же отправили в реанимацию, а потом – в отделение недоношенных в областную детскую больницу. В два месяца Варе сделали операцию в НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, закрыли спинно-мозговую грыжу пластиковой пластиной. Все прошло хорошо, рефлексы в ножках сохранили.

Казалось бы, все самое страшное осталось позади. Но девочка заболела гриппом и однажды утром не проснулась. Оказалось, что на фоне гриппа Варя впала в кому. Она пробыла в ней полтора месяца. Вдобавок ко всему у девочки произошел ишемический инсульт.

Постепенно к Варе вернулось зрение, и она вновь начала двигаться (дети же быстрее, чем взрослые, восстанавливаются после инсульта). Потом девочка заново научилась есть ложкой.

И тут появилась другая беда – в течение почти двух лет практически ежедневно у Вари случались приступы эпилепсии. Противосудорожные препараты, которые теперь девочка постоянно принимают, сдерживают сейчас эпилепсию.

«Недавно Варюшка начала жаловаться на боли в спине, – рассказывает Елена. – Она стала меньше играть и больше лежать». МРТ поясничного отдела показало, что у Вари – фиксированный спинной мозг. Киселевы были на консультациях у лучших нейрохирургов Москвы, но те лишь развели руками – ничего сделать нельзя, ведь случай очень сложный.

«Я не могла смириться с этими словами и занялась поисками информации о фиксированном спинном мозге и о врачах, специализирующихся на лечении данной патологии», – говорит Елена.

В Интернете она узнала о профессоре Шимоне Рохкинде из Израиля. На его счету много спасенных жизней не только детей, но и взрослых. «Я написала письмо доктору и отправила ему МРТ и результаты других обследований, – отмечает Елена. – Месяца через два мне ответили, что случай безнадежен, ничем уже не помочь. Пару дней поплакав, решила, что обязательно покажу ребенка лично профессору. К счастью, раз в несколько месяцев он ведет прием в Краснодаре».

Киселевы всей семьей поехали в Краснодар. Отсидев длинную очередь, они попали на прием к профессору. Осмотрев девочку, доктор сказал, что если не сделать операцию в ближайшие месяцы, то ребенка может полностью парализовать, и у нее начнутся сильные боли в спине и шее.

Операция, которая может остановить уже имеющиеся ухудшения и не позволит развиваться новым осложнениям, назначена на 22 ноября. А 18 ноября Варя вместе со своей мамой должна уже прилететь в Израиль.

Операция стоит около 3,7 миллиона рублей. Ее берется оплатить благотворительный фонд помощи детям «WorldVita». А программу пациента, в которую входят билеты, проживание, питание, гонорар врача-координатора, медицинский полис, перевод документов, дополнительные обследования, должны оплатить родители. Это – 572 тысячи рублей. Таких средств у семьи Киселевых, в которой, помимо Вари, воспитываются еще двое детей, нет.

P.S.: Желающие помочь Варе Киселевой могут связаться с ее родителями или перевести пожертвование.

Карта Сбербанк России 4276530013840041 оформлена на маму Вари Елену Киселеву

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