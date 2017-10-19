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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Паспорта готовности к отопительному периоду в этом году получат 23 района Рязанской области

16:50 / Актуально
Готовность субъектов РФ к отопительному сезону обсуждали сегодня на Всероссийском совещании, участие в котором принял губернатор Николай Любимов

18 октября провел Всероссийское селекторное совещание провел в режиме видеоконференцсвязи с руководителями субъектов РФ заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

В совещании участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, и. о. министра печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева.

На совещании была заслушана информация руководителей министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерства энергетики России, Ростехнадзора, а также глав ряда регионов. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, отопительный сезон стартовал в 69 регионах страны. В целом текущие показатели готовности субъектов РФ к зимнему периоду соответствуют уровню прошлого года, снизилась аварийность на теплосетях. «Принимаемые правительством РФ меры на местах, в регионах, дают свои результаты. Но это не значит, что мы имеем право снизить свое внимание и ослабить усилия по этому вопросу. Никаких провалов не должно быть. Речь идет о жизни и здоровье людей», – сказал Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что руководители регионов несут персональную ответственность за обеспечение бесперебойным тепло- и электроснабжением объектов жилфонда и соцсферы, решение всех проблемных вопросов, касающихся подготовки к зиме и безопасности граждан в этом направлении. Дмитрий Козак поручил главам регионов уделить особое внимание работе по задолженностям в сфере ЖКХ, в первую очередь бюджетных учреждений и управляющих компаний. Кроме того, к 10 ноября все без исключения муниципальные образования должны получить паспорта готовности. Заместитель председателя правительства РФ отметил, что необходимо также держать на постоянном контроле вопросы готовности аварийных служб, продолжить деятельность по передаче в концессию неэффективных предприятий, работающих в сфере оказания коммунальных услуг.

Губернатор Николай Любимов, комментируя итоги совещания журналистам, отметил, что качественная подготовка региона к отопительному сезону, а также создание необходимых условий для стабильного прохождения осенне-зимнего периода является сейчас одной из главных задач. По словам Николая Любимова, в целом работы в регионе ведутся по графику, объекты ЖКХ и жилой фонд готовы к прохождению зимнего периода.

По словам Николая Любимова, в областном бюджете следующего года планируется предусмотреть значительные средства для того, чтобы вести эффективную реконструкцию изношенных теплосетей в регионе. Губернатор поставил задачу профильным ведомствам усилить работу с муниципальными образованиями по получению паспортов готовности к отопительному периоду. Как отметил Николай Любимов, в прошлом году всего 13 муниципальных районов получили паспорта готовности, в 2017-м их должно стать 23. «Это важно, это хороший результат, уверен, что в следующем году паспорта получат все районы», – сказал глава региона.

Будет поручено также усилить работу с управляющими компаниями в части контроля за эффективностью расходования средств, полученных от граждан, а также контроля за своевременностью оплаты управляющими компаниями услуг ресурсоснабжающих организаций.

«Во всех муниципальных образованиях необходимо еще раз проверить состояние готовности к отопительному сезону и усилить работу по задолженностям за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Эта работа будет поручена профильным министерствам и ведомствам, а также главам муниципальных образований», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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