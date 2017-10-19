В Рязанской области серийный вор угнал автомобиль и поджег его

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 05.40 в отдел полиции обратился 30-летний житель рабочего поселка Тума. Он рассказал, что с парковки угнали его «Жигули» 7-й модели. В районе был введен план «Перехват». Через 20 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение от водителя, который двигался в сторону Клепиков и на окраине деревни Верещугино в кювете увидел полыхавший автомобиль. На место выехали сотрудники полиции и пожарные. Очаг возгорания был ликвидирован. Выяснилось, что сгорела машина, об угоне которой заявили накануне. Вскоре на трассе недалеко от деревни полицейские заметили молодого человека, который в руках нес автомобильные госномера. Парня остановили и обыскали. В его рюкзаке обнаружили автомагнитолы и аккумулятор. Молодого человека доставили в полицию. Выяснилось, что задержанный 23-летний житель рабочего поселка Тума причастен не только к угону и поджогу «Жигулей», но и к краже магнитол, аккумулятора и другого имущества из трех автомобилей.

Оперативники и эксперты выяснили, что молодой человек двумя месяцами ранее на праздновании Дня поселка Тума угнал автомобиль «ИЖ ОДА», а еще месяц спустя украл запчасти из автомобилей, при этом несколько машин он повредил.

Чаще всего злоумышленник совершал кражи из тех автомобилей, которые хозяева оставляли открытыми, в «семерке» хозяин даже оставил ключ зажигания. 23-летний злоумышленник совершал преступления раз в месяц в определенный день. При этом он всегда был пьян.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166» УК РФ «Угон» и ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.