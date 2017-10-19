В Рязани можно увидеть «Узоры земли Чувашской»

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Узоры земли чувашской». Экспозицию музею предоставил Чувашский национальный музей, сообщает портал Вездекультура.

Эта выставка - первый опыт сотрудничества Чебоксарского и Рязанского музеев. Не случайно для знакомства зрителя с собранием чувашского музея выбрали именно вышивку. В узорах, выполненных руками мастериц, отразилась и история народа, и его культура, обряды и верования.

«Чувашию называют краем ста тысяч вышивок, ведь культура вышивки здесь культивировалась с глубокой древности. В своём историческом путешествии чуваши тесно контактировали со скифами, сарматами, аланами, заимствовав от них немало в свою культуру», - отметил заведующий выставочным отделом РИАМЗ Владимир Жолобов.

Древняя культура вышивки жива в Чувашии до сих пор - современные мастерицы перенимают опыт предков. В Чебоксарах даже установлен памятник вышивке. Совершить путешествие в прошлое предложили и всем посетителям выставки - в витринах представлены изделия XIX и XX веков - полотенца, рушники, подзоры, скатерти, а также предметы национального костюма. Каждый стежок мастерицы здесь выверен, цвет нитки выбран неслучайно. Так, красный был символом жизни, счастья, радости, желтый - света и тепла, зеленый - жизни и роста, синий - символом неба, а черный - земли. Преобладание в костюме красок природной палитры роднит чувашский костюм с традиционными нарядами Рязанской губернии, где превалируют яркие тона.

Дополнением костюма были головные уборы. Ряд из них также обильно украшался вышивкой, другие - монетами. Из монет, собиравшихся в низки не одно столетие, изготавливались и нагрудные украшения, передававшиеся из поколения в поколение. Некоторые из них представлены в витринах музея, ещё некоторые рязанцам только предстоит увидеть.

Увидеть выставку «Узоры земли чувашской» можно в Певческом корпусе Рязанского кремля. Выставка будет работать в течение месяца.