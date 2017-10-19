лизинг
20:57 МСК
Четверг
19 / 10 / 2017
Выпуск № 183 (5470)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
218

В Рязани можно увидеть «Узоры земли Чувашской»

18:07 / Культура

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Узоры земли чувашской». Экспозицию музею предоставил Чувашский национальный музей, сообщает портал Вездекультура.

Эта выставка - первый опыт сотрудничества Чебоксарского и Рязанского музеев. Не случайно для знакомства зрителя с собранием чувашского музея выбрали именно вышивку. В узорах, выполненных руками мастериц, отразилась и история народа, и его культура, обряды и верования.

«Чувашию называют краем ста тысяч вышивок, ведь культура вышивки здесь культивировалась с глубокой древности. В своём историческом путешествии чуваши тесно контактировали со скифами, сарматами, аланами, заимствовав от них немало в свою культуру», - отметил заведующий выставочным отделом РИАМЗ Владимир Жолобов.

Древняя культура вышивки жива в Чувашии до сих пор - современные мастерицы перенимают опыт предков. В Чебоксарах даже установлен памятник вышивке. Совершить путешествие в прошлое предложили и всем посетителям выставки - в витринах представлены изделия XIX и XX веков - полотенца, рушники, подзоры, скатерти, а также предметы национального костюма. Каждый стежок мастерицы здесь выверен, цвет нитки выбран неслучайно. Так, красный был символом жизни, счастья, радости, желтый - света и тепла, зеленый - жизни и роста, синий - символом неба, а черный - земли. Преобладание в костюме красок природной палитры роднит чувашский костюм с традиционными нарядами Рязанской губернии, где превалируют яркие тона.

Дополнением костюма были головные уборы. Ряд из них также обильно украшался вышивкой, другие - монетами. Из монет, собиравшихся в низки не одно столетие, изготавливались и нагрудные украшения, передававшиеся из поколения в поколение. Некоторые из них представлены в витринах музея, ещё некоторые рязанцам только предстоит увидеть.

Увидеть выставку «Узоры земли чувашской» можно в Певческом корпусе Рязанского кремля. Выставка будет работать в течение месяца.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани наградят победителей Всероссийской молодежной выставки-конкурса

Продолжение волшебства

Новоселье в доме, где живет молодежь

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:36
В Рязани за три дня ликвидировали дорожные ямы на улицах Почтовой и Светлый проезд
17:32
Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку
17:30
Активисты ОНФ добились ликвидации еще десяти несанкционированных свалок в Рязанском районе
17:23
Лучшие рязанские спортсмены-школьники получили награды от областного минспорта
17:04
В Словении узнали о туристическом потенциале Рязанской области
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы