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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Рязанцев приглашают на вечер памяти Валерия Майорова

18:08 / Культура

К 60-летию основоположника рязанского телевидения участники арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!» вместе с представителями Рязанского театра драмы подготовили спектакль-воспоминание о Валерии Майорове. Спектакль создан по мотивам книги Майорова «P.родолжение S.ледует», сообщает портал Вездекультукра. В нем задействованы известные актеры театра Арсений Кудря и Владимир Приз. Руководит постановкой молодой талантливый режиссер Олег Ховрачев. Юношеские мечты, впечатления, поиск тем и образов знаменитого ведущего, актера, режиссера найдут своё отражение в спектакле «Неизвестный Майоров».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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