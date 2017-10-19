Рязанцев приглашают на вечер памяти Валерия Майорова

К 60-летию основоположника рязанского телевидения участники арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!» вместе с представителями Рязанского театра драмы подготовили спектакль-воспоминание о Валерии Майорове. Спектакль создан по мотивам книги Майорова «P.родолжение S.ледует», сообщает портал Вездекультукра. В нем задействованы известные актеры театра Арсений Кудря и Владимир Приз. Руководит постановкой молодой талантливый режиссер Олег Ховрачев. Юношеские мечты, впечатления, поиск тем и образов знаменитого ведущего, актера, режиссера найдут своё отражение в спектакле «Неизвестный Майоров».