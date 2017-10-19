Большая часть работающих рязанцев знают, как формируется их будущая пенсия

Отделение ПФР по Рязанской области провело специальный опрос. Он выявил, насколько жители региона осведомлены о факторах, влияющих на размер их будущей пенсии, о роли пенсионных баллов. Исследование также показало, насколько интересна работающим людям информация об услугах Пенсионного фонда РФ, и каким образом они ее предпочитают получать.

В опросе, который проводился специалистами ПФР в Рязани и районных центрах, приняли участие 1255 человек. Преимущественно на вопросы отвечали женщины. Опрос проводился среди граждан в возрасте от 20 до 55 лет, из которых большая часть работает.

Результаты опроса показали, что о том, что будущая пенсия формируется в пенсионных баллах, знают почти все опрошенные. Полностью осведомлены об основных факторах, влияющих на размер будущей пенсии, 63 процента опрошенных. Они знают, что величина выплат зависит от размера официальной заработной платы, продолжительности стажа работы, а также от уплаченных работодателем страховых взносов.

Респондентам также был озвучен вопрос о «белой» зарплате или зарплате «в конверте». Почти все опрошенные трудятся с официально учтенным заработком. О том, что получение «белой зарплаты» было выбрано из соображений сознательности, то есть для того, чтобы сохранить себе шанс на достойное пенсионное обеспечение, заявили 66 процентов всех респондентов.

Опрос выявил, что 71 процент граждан заинтересованы в получении информации о формировании пенсионных накоплений. Для получения таких сведений граждане обращаются непосредственно в клиентские службы ПФР, посещают свой «личный кабинет» на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, попутно следя за актуальной информацией о законодательстве через СМИ, обсуждают ее со знакомыми. По данным опроса информацию об услугах ПФР граждане чаще всего получают из телевизионных сюжетов, газет и журналов.