Губернатор Николай Любимов указал на большой потенциал рязанских производителей для выхода в крупные торговые сети

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области продолжает практику так называемых закупочных сессий, главная цель которых – расширение ассортимента рязанской продукции в торговых сетях. За последние месяцы в регионе прошли уже три таких сессии для представителей торговых сетей «Магнит», «Глобус» и «Лента». В рамках встреч местные сельхозтоваропроизводители предлагают свою продукцию ритейлерам. В четверг, 18 октября, мероприятие прошло в новом формате: закупщики впервые побывали в гостях у поставщиков, а не наоборот. Одно из ведущих сельхозпредприятий Рязанского района ООО «Авангард» пригласило торговые сети на свои площадки, организовав экскурсии по производству. Участниками стали представители шестнадцати торговых сетей (десяти федеральных и шести региональных) и более двадцати сельхозтоваропроизводителей Рязанской области.

Центральным событием закупочной сессии стало совещание, прошедшее в Тюшевском поселенческом доме культуры. Участие в разговоре приняли губернатор Николай Любимов, заместители председателя областного правительства Олег Булеков и Виталий Артемов, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина, председатель комитета по аграрным вопросам Рязанской областной Думы Георгий Свид.

Участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются местные пищевики, заходя в торговые сети, и пути их решения. Николай Любимов подчеркнул, что сотрудничество выгодно для обеих сторон: для предприятий поставки в торговые сети позволят сохранить стабильное производство, а у торговых сетей появляется возможность контролировать качество продукции, которая к ним приходит.

Сегодня в супермаркетах нашей области представлены рязанские хлеб, хлебобулочные изделия, молочная, плодоовощная, мясная продукция, замороженные полуфабрикаты, мед и многое другое, но в этой работе есть еще очень большой потенциал. Считаю справедливым увеличение доли рязанских товаров в объемах сетевых продаж, оказание всяческой поддержки локальным производителям при вхождении в сеть, – сказал Николай Любимов.

Так, если региональные торговые сети имеют в своем обороте довольно высокую долю местной продукции, до 36 процентов, то в федеральных сетях этот показатель гораздо ниже, максимум 5,3 процента.

Среди мер, которые были предложены по итогам обсуждения, оказание местным производителям со стороны областного министерства промышленности и экономического развития поддержки в сфере продвижения, рекламы их продукции, совместная организация акций для привлечения покупателей. Николай Любимов поручил также проработать вопрос о возможных льготах по налогу на имущество для тех торговых сетей, которые продают определенный процент рязанских товаров. Глава региона сообщил, что есть проект по созданию в регионе логистического центра. Будут продолжаться закупочные сессии на базе торговых сетей, во время которых закупщики и поставщики узнают о возможностях друг друга, устанавливают личные контакты.