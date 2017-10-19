В Рязани может появиться Парковый проспект

На заседании комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Рязанской городской Думы предложили назвать Парковым проспектом улицу, которая в перспективе соединит Московский и Железнодорожный районы города. Окончательное решение по наименованию улицы и других объектов будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Члены комитета рассмотрели изменения, которые предполагается внести в Правила благоустройства Рязани. В них отражены требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также порядок и механизмы общественного участия в принятии решений по вопросам благоустройства городской территории. Предложенные изменения прошли процедуру публичных слушаний и были одобрены.

Как сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы, на заседании комитета также рассмотрели информацию о пуске отопления в жилые дома и на объекты социальной сферы города. В частности, было сказано, что в нескольких жилых домах были задержки по включению отопления, гражданам, проживающим в таких домах, будет произведен перерасчет платы за отопление.

Кроме того, члены комитета заслушали информацию о реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах Рязани и обсудили планы на будущее. По мнению депутатов, механизм формирования программы капремонта необходимо доработать. На 2018 год запланировано капремонт будет производиться в 353 многоквартирных домах Рязани.

В связи с многочисленными жалобами избирателей депутаты рассмотрели вопрос о работе КВЦ по внедрению нового программного обеспечения. У многих горожан возникли проблемы при оплате услуг ЖКХ. Сейчас механизм дорабатывается, но остаются вопросы по оплате услуг через личный кабинет КВЦ, через терминалы Сбербанка и Почту России. Также в некоторых квитанциях некорректно отражается информация по показаниям приборов учета и задолженности. Как пояснили на заседании, проблема возникла при сборе и переносе данных из старых программ предприятия в новую информационную систему. Все неполадки планируется устранить в ближайшее время.