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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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На территории Рязани незаконно установлены 162 рекламные конструкции

19:23 / Общество

Такую информацию сообщили на заседании комитета по экономическому развитию городской Думы. В настоящее время в Рязани выданы и находятся в силе 3892 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По данным на 1 октября 162 конструкции размещены незаконно, 117 из них подлежит демонтажу, еще 45 планируется выставить на аукцион на право заключения договоров до конца этого года, пишет пресс-служба гордумы.

На заседании также рассмотрели вопрос о состоянии малого и среднего бизнеса. По данным за 9 месяцев этого года, общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 29 тысяч. Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе людей – более 93 тысяч человек. В этом году налоговые поступления от этой категории бизнеса составили свыше 256 миллионов рублей, это на 3,8 миллиона меньше, чем в прошлом году.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 октября 2017 года
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