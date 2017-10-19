На территории Рязани незаконно установлены 162 рекламные конструкции

Такую информацию сообщили на заседании комитета по экономическому развитию городской Думы. В настоящее время в Рязани выданы и находятся в силе 3892 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По данным на 1 октября 162 конструкции размещены незаконно, 117 из них подлежит демонтажу, еще 45 планируется выставить на аукцион на право заключения договоров до конца этого года, пишет пресс-служба гордумы.

На заседании также рассмотрели вопрос о состоянии малого и среднего бизнеса. По данным за 9 месяцев этого года, общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 29 тысяч. Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе людей – более 93 тысяч человек. В этом году налоговые поступления от этой категории бизнеса составили свыше 256 миллионов рублей, это на 3,8 миллиона меньше, чем в прошлом году.