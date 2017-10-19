Аварийные «раскопки»

Кто в ответе за нарушенное благоустройство?

«Недавно возле нашего дома ремонтировали коммуникации, разрушили тротуар, раскопали яму. Сейчас работы завершены, яма засыпана землей, но тротуар так и не восстановили. Пошли дожди, с места недавнего разрытия тянется грязь, придомовая территория выглядит неопрятной. Неужели нам придется жить в таких условиях до следующего строительного сезона?» – такое письмо в редакцию поступило от Марины Валерьевны, жительницы Московского района.

Описанная рязанкой ситуация – увы, не единичный случай. Кто несет ответственность за нарушение благоустройства в результате ремонта подземных коммуникаций? На этот вопрос отвечает префект Московского района Рязани Сергей Горбунов.

С.Г. – Контролировать соблюдение сроков любых ремонтных работ, в том числе земляных, осуществляемых на территории префектуры, – одна из наших задач, мы занимаемся этим постоянно. Отмечу, что в течение этого года мы закрыли 276 ордеров на проведение земляных работ, 57 находятся в работе.

Р.В. – С чем чаще всего связана необходимость таких «раскопок»?

С.Г. – Как правило, с порывами коммуникаций, реже – с необходимостью их переноса или прокладкой новых.

Р.В. – В письме, поступившем в редакцию, говорится о том, что рабочие так и не восстановили тротуар после ремонта. Как часто случается подобное?

С.Г. – За прошедшее время мы выявили более 30 нарушений правил благоустройства, связанных с производством земляных работ. Протоколы об административных правонарушениях составлены и направлены в административную комиссию. Если говорить о том, по чьей вине были допущены нарушения, то на этот вопрос ответит статистика: 5 протоколов составлено на юридических лиц, 18 – на должностных лиц и 7 протоколов – на физических лиц. То есть чаще всего сотрудники предприятий не выполняют свои должностные обязанности.

Р.В. – Какие организации чаще всего проводят земляные работы?

С.Г. – Это наши ресурсо­снабжающие организации. Например, муниципальным предприятием «РМПТС» открыто 24 ордера, рязанским «Водоканалом» – 8. У этих организаций самый большой объем коммуникаций и ремонтных работ.

Р.В. – Что грозит нарушителю?

С.Г. – Если человек впервые допустил ошибку, комиссия, как правило, ограничивается предупреждением. Но если нарушение повторяется, то штраф для физического лица варьируется в пределах 500 – 5000 рублей, для должностного лица – от 3000 до 30000 рублей, юридические лица могут быть наказаны штрафом в размере 200000 рублей. Это максимальный штраф.

Р.В. – В чем, на ваш взгляд, основная причина нарушений правил благоустройства?

С.Г. – Нередко люди говорят о том, что они не знали о необходимости открывать ордер на проведение земляных работ. Организации, выдающие технические условия на подключение инженерных коммуникаций, не уведомляют об этом.

Р.В. – Как получить разрешение на проведение земляных работ?

С.Г. – Делается это путем подачи документов в многофунк­циональный центр. Документы согласуют управление благоустройства города, префектура, управление жилищно-коммунального хозяйства. Но ходить по всем этим ведомствам не нужно. Достаточно обратиться в МФЦ. Закрытие же ордера происходит комиссионно. В комиссию входят представители управления благоустройства и префектуры. После полного восстановления мест разрытия и прилегающих территорий необходимо обратиться в префектуру района.

Р.В. – Перечислите самые распространенные нарушения при проведении таких работ.

С.Г. – Например, складирование строительных материалов на зеленой зоне, отсутствие информационного щита. Грубым нарушением является отсутствие ограждения места проведения земляных работ, что может привести к трагическим последствиям. Также необходимо, чтобы место работ было оборудовано информационным щитом, на котором должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона руководителей и лиц, ответственных за производство работ, от заявителя и подрядной организации, а также организации, восстанавливающей благоустройство.