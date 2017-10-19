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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Обнаружить и ликвидировать

00:01 / Город и мы
За девять месяцев текущего года с территории Московского района Рязани убрано 25 свалок бытового мусора
Обнаружить и ликвидировать

Прошло почти три недели с начала осеннего месячника благоустройства города. За эти дни на территории префектуры сделано немало.

Первая неделя была по­священа организационным вопросам, состоялось общее собрание представителей организаций и предприятий, работающих на территории района, управляющих организаций, территорий общественного самоуправления, активистов. На призыв городской администрации помочь подготовить областной центр к зиме, навести порядок откликнулись и рядовые жители района. Предприятия и заводы (Ремзавод, ТПК на Шабулина, Рязаньэнерго, Техноальянс) выделили технику для ликвидации свалок и вывоза мусора, трудовые коллективы определили даты субботников.

За последующие две недели на территории района проведено два субботника. Среди наиболее ответственно проявивших себя в эти дни префектура района отмечает студентов агротехнологического университета и ОАО «РЖД», которые привели в порядок огромную территорию вокруг вуза и возле общежитий университета. С территории района уже вывезено больше 1 тысячи 400 кубометров различного мусора, ликвидировано три свалки: на улице 1-я Красная (возле дома №28), на Московском шоссе (у дома №33 корпус 1), на улице 1 Мая (у дома №41).

Как отмечает префект Московского района Сергей Горбунов, борьба с несанкционированными свалками будет продолжена. По данным префектуры, за прошедшие месяцы 2017 года с территории района было ликвидировано 25 свалок бытового мусора.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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