Обнаружить и ликвидировать

За девять месяцев текущего года с территории Московского района Рязани убрано 25 свалок бытового мусора

Прошло почти три недели с начала осеннего месячника благоустройства города. За эти дни на территории префектуры сделано немало.

Первая неделя была по­священа организационным вопросам, состоялось общее собрание представителей организаций и предприятий, работающих на территории района, управляющих организаций, территорий общественного самоуправления, активистов. На призыв городской администрации помочь подготовить областной центр к зиме, навести порядок откликнулись и рядовые жители района. Предприятия и заводы (Ремзавод, ТПК на Шабулина, Рязаньэнерго, Техноальянс) выделили технику для ликвидации свалок и вывоза мусора, трудовые коллективы определили даты субботников.

За последующие две недели на территории района проведено два субботника. Среди наиболее ответственно проявивших себя в эти дни префектура района отмечает студентов агротехнологического университета и ОАО «РЖД», которые привели в порядок огромную территорию вокруг вуза и возле общежитий университета. С территории района уже вывезено больше 1 тысячи 400 кубометров различного мусора, ликвидировано три свалки: на улице 1-я Красная (возле дома №28), на Московском шоссе (у дома №33 корпус 1), на улице 1 Мая (у дома №41).

Как отмечает префект Московского района Сергей Горбунов, борьба с несанкционированными свалками будет продолжена. По данным префектуры, за прошедшие месяцы 2017 года с территории района было ликвидировано 25 свалок бытового мусора.