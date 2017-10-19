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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Ориентир – потребности региона

00:01 / Актуально
Проблемы развития туризма обсудили на межрегиональной конференции

В РГУ имени С.А. Есенина прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства».

В ней принимали участие молодые ученые, аспиранты, соискатели, студенты, научные руководители и сотрудники образовательных, туристских и гостиничных организаций не только из Рязани и других областей, а также Белоруссии, Молдавии, Украины. Участники обсуждали проблемы развития отдельных видов туризма в регионах, говорили о современных тенденциях развития индустрии гостеприимства, инновационной деятельности и информационных технологиях в туризме.

От имени руководства вуза участников конференции приветствовала Татьяна Еременко, проректор по научной работе РГУ имени С.А. Есенина.

– Мы рады, что эта конференция стала традиционной и проходит четвертый раз. Она подтверждает, что наши исследования ориентированы на потребности региона, – сказала Татьяна Вадимовна.

– Сфера туризма находится в центре внимания органов исполнительной власти, средств массовой информации. И это не случайно, – подчеркнула заместитель министра культуры и туризма области Ольга Голева. – Сегодня можно часто услышать фразу, что туризм – драйвер развития территории. Это действительно так. Когда мы развиваем туризм, мы параллельно развиваем и другие отрасли. Наш регион участвует в федеральной целевой программе, включен в ряд значимых межрегиональных маршрутов. В области внедряются интересные инновационные проекты, создан и эффективно работает туристско-информационный центр.

По словам Ольги Голевой, Рязанский гос­университет – основная кузница кадров для сферы туризма в регионе. Вуз работает с потенциальными работодателями, готов откликаться на требования, которые они предъявляют.

– Безусловно, нам важно, чтобы студенты были в курсе всех тенденций, инноваций, которые происходят в этой отрасли. Молодые ребята должны понимать, как развивается туризм в нашей области, какие стратегические задачи мы ставим, – считает Ольга Голева.

В рамках конференции состоялся конкурс тематических студенческих проектов. По итогам работы будет издан сборник научных статей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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