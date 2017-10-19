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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Встречи на местах

00:01 / Актуально
С сентября в Сасовском районе начали проходить выездные расширенные совещания под председательством главы администрации Сасовского муниципального района Сергея Макарова
Встречи на местах

На них проходит обсуждение насущных проблем каждого сельского поселения, выявление «пробелов» в работе и поиск возможных путей разрешения. Кроме ответственных должностных лиц райадминистрации, глав и депутатов сельских поселений, также присутствуют представители прокуратуры, ОВД, дорожной службы, энергетики и ЖКХ, образования, культуры, здравоохранения, социальной службы. И главное – в них принимают участие жители поселения, индивидуальные предприниматели, руководители предприятий.

Первое обсуждение в таком формате прошло в самом многочисленном сельском поселении – Сотницынском. Наиболее «острым» и злободневным для местных жителей вопросом стало благоустройство территории Сотницынского поселения. Главе администрации поселения С.А. Лыдину было рекомендовано устранить выявленные недостатки, принять меры по выполнению гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка. Администрации сельского поселения поручено выполнить работы по сносу расселенных аварийных жилых домов в п. Сотницыно. По окончании совещания глава администрации района С.А. Макаров провел прием граждан по личным вопросам.

Подобное совещание состоялось и в п. Придорожный. Здесь также были рассмотрены важные вопросы развития населенных пунктов Придорожной зоны, отмечены недостатки, даны рекомендации по их устранению, определены конкретные мероприятия по срочному ремонту в объектах соцсферы. Очередное расширенное совещание проведено в поселке Кустаревка.

Свои замечания и предложения по итогам заседаний внесли глава администрации Сасовского муниципального района С.А. Макаров, руководитель межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Сасовский» А.Н. Федин, Сасовский межрайонный прокурор Р.А. Попов.

Руководитель межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сасовский» Алексей Федин отметил важность таких встреч и необходимость усиления взаимодействия глав сельских поселений с силовыми структурами.

По всем рассмотренным вопросам даны протокольные поручения главы администрации Сасовского муниципального района, определены пути и сроки разрешения затронутых проблем, закреплены ответственные лица, в том числе и по вопросам рекомендательного характера.

Такие совещания пройдут до конца года в каждом поселении района.

Николай Никулушкин

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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