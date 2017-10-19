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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Цифирная школа

00:01 / Авторская колонка
Цифирная школа

На прошлой неделе я потратила два дня, чтобы оплатить коммунальные услуги. А сегодня услышала информацию о том, что долг российских граждан за эти самые услуги перевалил за полтриллиона рублей. Рекорды бьем...

Так почему же все-таки два дня ушло на то, чтобы заплатить свои деньги коммунальщикам? Рассказываю. Дело в том, что я оплачиваю коммунальные платежи традиционным способом – через КВЦ и почту. На почте меня ждало объявление: коммунальные платежи не принимаются по техническим причинам. В обеденный перерыв я направилась в пункт КВЦ в одном из ближайших магазинов. Увидев там солидную очередь, поняла, что не успеваю. Ведь кассир работает с получасовым перерывом через каждые полтора часа работы, и я в этот график никак не вписываюсь.

Вечером я отправилась в другое почтовое отделение, но окошко кассира закрылось передо мной ровно в 16 часов. Именно до этого времени почта принимает ­деньги от народа. Я поняла, что это был не мой день. Но в очереди мне доверительно сообщили, что в соседнем квартале есть другой пункт КВЦ, на котором «не бывает очередей».

Когда следующим утром я этот пункт отыскала, очередь уже была. Не было кассира, который заболел. Я побрела по прежним адресам. Во вчерашнем пункте КВЦ очередь была такой, что из магазина выкатилась на улицу. На почте в очереди томилось восемь человек, но простояла я в ней полтора часа. И заплатила-таки!

Все эти полтора часа я внимательно наблюдала за работой оператора, пытаясь определить, в чем причина столь медленной работы. И поняла, что оператор не виноват, у него просто компьютер медленно работает и постоянно зависает. Оператор вводит данные плательщика и ждет полторы минуты, потом вводит цифры платежа и ждет еще полторы минуты, потом еще... Такая у нас цифровая экономика.

Потом я путем свойственных моей профессии следственных действий выяснила, откуда образовались очереди на пунктах КВЦ. Опять от причуд «цифровой экономики». Один уважаемый банк ввел в платежную систему новую программу, она принимает платеж только за текущий месяц. То есть в октябре добропорядочные граждане платят через банкоматы за октябрь и не иначе. А те, кто привык платить за прошедший месяц, в данном случае, сентябрь, вынуждены теперь через банкомат оплатить услуги за два месяца. И все вроде бы правильно – зачем плодить задолженности? Но многие наши пенсионеры не в состоянии оплатить двухмесячный платеж со своей пенсии, им жить будет не на что. Они потянулись к пунктам КВЦ, образовались очереди.

Но и это еще не все сюрпризы. Телефонная компания тоже обзавелась новой программой, и теперь нельзя осуществить платеж, обозначив только телефонный номер. Нужно указать номер своего лицевого счета. Чтобы узнать этот номер, нужно дозвониться в телефонную компанию и... отстоять новую очередь.

Представляю себе, как читают этот текст продвинутые молодые люди и заходятся от хохота. Они-то все оплачивают через свои ультрасовременные гаджеты. Проблема в том, что не у всех эти гаджеты есть – не каждый их себе может позволить. И живо еще поколение людей, которое не очень дружит с ПК. Более того, не открою страшной тайны, если напомню, что доля пожилых и просто старых людей в нашей стране растет. А современная цифровая экономика, которую мы радостно строим, уровень их компетентности не всегда учитывает.

Выходит, я против продвинутой цифровой экономики? Отнюдь. Я против торопливости и бестолковщины, которая обнаруживается в процессе ее внедрения. Можно придумывать новые и новые программы, но они не будут работать в древних компьютерах. Можно установить электронную очередь в банке или на почте, но необходимо еще и создать условия, чтобы эта очередь была покороче.

Один из крупнейших и уважаемых банков с долей государственного капитала предлагает нам новую услугу: коммунальные платежи будут снимать с вашего счета автоматически. При этом, правда, надо позвонить оператору и передать показания счетчиков. Но если бы это была единственная засада. Мне, например, ежемесячно начисляют платеж за наружную телевизионную антенну, которой я вот уже десять лет не пользуюсь. Наш дом обслуживается тремя компаниями кабельного телевидения, у нас дома цифровой телевизор. Какая антенна? Ее, по-моему, уже и нет на крыше. А платеж 30 с чем-то рублей начисляется, и я каждый месяц отказываюсь платить. Банк будет с меня снимать эту сумму автоматически? А другой респектабельный банк включил почему-то в коммунальные платежи плату за страховку квартиры – 45 рублей в месяц. Молча, никому ничего не объяснив. Это чья инициатива? Тут не знаешь, осваивать ли азы цифровой экономики или разбираться с цифрами в платежках.

Я, конечно, со следующего месяца начну оплачивать услуги через ПК, освою, наконец, эту премудрость. Я в цифровую экономику верю, как поколение моих родителей верило в коммунизм. Они не сомневались, что он наступит, но только не в 1980 году. И были правы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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