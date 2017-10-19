Зимовать с теплом

Объекты ЖКХ и жилой фонд области подготовились к прохождению зимнего периода

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак провел всероссийское селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями субъектов РФ по вопросам подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. В работе принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В совещании участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, и.о. министра печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева.

На совещании заслушана информация руководителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства энергетики России, Ростехнадзора, а также глав ряда регионов. Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, отопительный сезон стартовал в 69 регионах страны. В целом текущие показатели готовности субъектов РФ к зимнему периоду соответствуют уровню прошлого года, снизилась аварийность на теплосетях. «Принимаемые Правительством РФ меры на местах, в регионах, дают свои результаты. Но это не значит, что мы имеем право снизить свое внимание и ослабить усилия по этому вопросу. Никаких провалов не должно быть. Речь идет о жизни и здоровье людей», – сказал Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что руководители регионов несут персональную ответственность за обеспечение бесперебойным тепло- и электроснабжением объектов жилфонда и соцсферы, решение всех проблемных вопросов, касающихся подготовки к зиме и безопасности граждан.

Дмитрий Козак поручил главам регионов уделить особое внимание работе по задолженностям в сфере ЖКХ, в первую очередь бюджетных учреждений и управляющих компаний. Заместитель Председателя Правительства РФ отметил, что необходимо держать на постоянном контроле вопросы готовности аварийных служб, продолжить деятельность по передаче в концессию неэффективных предприятий, работающих в сфере оказания коммунальных услуг.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя итоги совещания журналистам, отметил, что качественная подготовка региона к отопительному сезону, а также создание необходимых условий для стабильного прохождения осенне-зимнего периода является сейчас одной из главных задач. По словам Николая Любимова, в целом работы в регионе ведутся по графику, объекты ЖКХ и жилой фонд готовы к прохождению зимнего периода.

По словам Николая Любимова, в областном бюджете следующего года планируется предусмотреть значительные средства для того, чтобы вести эффективную реконструкцию изношенных теплосетей в регионе. Губернатор поставил задачу профильным ведомствам усилить работу с муниципальными образованиями по получению паспортов готовности к отопительному периоду. Как отметил Николай Любимов, в прошлом году всего 13 муниципальных районов получили паспорта готовности, в 2017-м их должно стать 23. «Это важно, это хороший результат, уверен, что в следующем году паспорта получат все районы», – сказал глава региона.

Будет поручено также усилить работу с управляющими компаниями в части контроля за эффективностью расходования средств, полученных от граждан, а также контроля за своевременностью оплаты управляющими компаниями услуг ресурсоснабжающих организаций.

«Во всех муниципальных образованиях необходимо еще раз проверить состояние готовности к отопительному сезону и усилить работу по задолженностям за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Эта работа будет поручена профильным министерствам и ведомствам, а также главам муниципальных образований», – сказал Николай Любимов.