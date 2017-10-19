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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Решают жители

00:01 / Общество
Местные проблемы – забота общая

В рамках областной программы по поддержке местных инициатив в поселке Каширин Александро-Невского района по решению населения обустроили территорию возле нового памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В этом году впервые в Рязанской области была принята программа по поддержке местных инициатив, которая предполагает участие граждан в решении вопросов местного значения. С привлечением средств областного и местного бюджетов, а также личных средств граждан общим решением определяются наиболее важные для территорий проблемы, которые нужно устранить.

В 2015 году в п. Каширин произошло большое событие – на месте старого кирпичного обелиска, простоявшего на центральной площади поселка более 50 лет, появился новый гранитный памятник с поименным списком павших воинов в годы войны. Строительство памятника было проведено за счет средств ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт» и местного бюджета – более миллиона рублей. Для полного завершения всего комплекса работ оставалось благоустроить прилегающую территорию.

Каширинцы – первые среди всех поселений Александро-Невского района, кто принял участие в программе поддержки местных инициатив. Несколько месяцев назад они провели общий сход, на котором решили предусмотренные программой денежные средства вложить в обустройство территории памятника павшим воинам-землякам. Пределы финансирования намеченного проекта четко определены – не более 500 тысяч рублей. Из них 60% – средства федерального и областного бюджета, 30% – местного бюджета, 10% – взносы населения. Из числа самых активных жителей поселка создали инициативную группу, которой предстояло провести организационно-разъяснительную работу среди населения по сбору средств. В нее вошли Лидия Алексеевна Костяшова, Лидия Васильевна Беребердина, Татьяна Ивановна Колесникова, Татьяна Владимировна Пылева, Татьяна Владимировна Ларина, Татьяна Дмитриевна Якушина.

Также наравне с отделом архитектуры и градостроительства администрации района представители инициативной группы контролировали сроки и качество выполняемых подрядной организацией работ, участвовали в подписании акта о проделанной работе. Теперь центральное место поселка ярко освещено – по периметру ограждения установлены фонари, а дорожка к памятнику и вокруг него выложена декоративной тротуарной плиткой.

Мария Садовникова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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