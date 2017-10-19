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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Многогранное творчество

00:01 / Общество
Рязанцев приглашают познакомиться с работами участников Всероссийской молодежной выставки

В выставочном зале «Артрум» (ул. Стройкова, 90) представлены работы участников Всероссийской молодежной выставки-конкурса «Я хочу сказать об этом...». Ее устроители – министерство культуры и туризма области, художественное училище имени Г.К. Вагнера.

Как рассказали на пресс-конференции в региональном министерстве, на конкурс поступило более 340 заявок от участников в возрасте от 14 до 35 лет из Рязанской, Московской областей, Брянска, Ярославля, Екатеринбурга, Архангельска, Санкт-Петербурга, Самары и других регионов России, а также Донецка и Казахстана. Во второй тур члены жюри отобрали 180 работ, которые можно увидеть в экспозиции.

Произведения участников представлены в нескольких номинациях: станковая живопись, декоративная живопись, графика, фотография, дизайн, плакат, креативные разработки туристского бренда, фирменного стиля и сувенирной продукции.

– Выставка дает возможность посмотреть со стороны на творчество молодых художников, узнать, в каких направлениях они сегодня работают. Отрадно, что в проекте участвуют как школьники, так и профессионалы, – говорит министр культуры и туризма области Виталий Попов.

Церемония награждения победителей выставки-конкурса состоится 20 октября в 11.00. Победителям будут вручены денежные премии.

Экспозиция открыта для посетителей до 12 ноября.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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